Ausblick: Instabank ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Instabank ASA Registered veröffentlicht am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,090 NOK gegenüber 0,070 NOK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 176,9 Millionen NOK aus – eine Minderung von 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Instabank ASA Registered einen Umsatz von 200,7 Millionen NOK eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,262 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,260 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 611,9 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 793,1 Millionen NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at