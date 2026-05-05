Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Instacart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Instacart präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
27 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,571 USD aus. Im letzten Jahr hatte Instacart einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 29 Analysten einen Zuwachs von 12,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,01 Milliarden USD gegenüber 897,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,74 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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