Ausblick: Instacart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Instacart wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

27 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,542 USD aus. Im letzten Jahr hatte Instacart einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Instacart in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 914,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 4,20 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at