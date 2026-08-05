Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Instacart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Instacart wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
27 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,542 USD aus. Im letzten Jahr hatte Instacart einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Instacart in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 914,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,46 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 4,20 Milliarden USD, gegenüber 3,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instacart
|
05.08.26
|Ausblick: Instacart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Instacart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Instacart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Instacart stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Instacart
Aktien in diesem Artikel
|Instacart
|50,17
|11,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.