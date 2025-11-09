Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Instacart wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

28 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,494 USD aus. Im letzten Jahr hatte Instacart einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie eingefahren.

30 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 852,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Instacart für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 933,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie, gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 3,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at