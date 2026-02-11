Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Instacart wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Instacart im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,508 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.

30 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 973,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 883,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,38 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at