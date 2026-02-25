Ausblick: Installed Building Products gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Installed Building Products präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,75 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Installed Building Products 2,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 739,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 750,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,93 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,10 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,96 Milliarden USD, gegenüber 2,94 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at