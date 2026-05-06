Ausblick: Installed Building Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Installed Building Products wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD gegenüber 1,64 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Installed Building Products in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 668,9 Millionen USD im Vergleich zu 684,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,99 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at