Ausblick: Insteel Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Insteel Industries wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,445 USD. Das entspräche einer Verringerung von 42,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,77 Prozent auf 192,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 719,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 647,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at