Ausblick: Insteel Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Insteel Industries wird am 16.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,640 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Insteel Industries ein EPS von 0,520 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 178,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Insteel Industries einen Umsatz von 160,7 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,10 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 725,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 647,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at