Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
|
14.01.2026 07:01:06
Ausblick: Insteel Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Insteel Industries präsentiert in der am 15.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,380 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Insteel Industries ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,86 Prozent auf 162,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,10 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 730,1 Millionen USD, gegenüber 647,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
