Insteel Industries Aktie
WKN: 879065 / ISIN: US45774W1080
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Insteel Industries wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Insteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 201,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 2,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 731,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 647,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Insteel Industries IncShs
|
21.10.26
|Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Insteel Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insteel Industries IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Insteel Industries IncShs
|30,30
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.