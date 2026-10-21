Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Insteel Industries wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Insteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 201,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 2,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 731,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 647,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at