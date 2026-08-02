Institutional Financial Markets Aktie

Institutional Financial Markets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW45 / ISIN: US19249M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Institutional Financial Markets verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Institutional Financial Markets wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD. Das entspräche einer Verringerung von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,810 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 40,3 Millionen USD gegenüber 61,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 4,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 180,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 466,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Institutional Financial Markets Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Institutional Financial Markets Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Institutional Financial Markets Inc Registered Shs 13,25 -1,85% Institutional Financial Markets Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:44 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
08:44 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:20 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen