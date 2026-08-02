Ausblick: Institutional Financial Markets verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Institutional Financial Markets wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD. Das entspräche einer Verringerung von 48,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,810 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 40,3 Millionen USD gegenüber 61,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 4,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 180,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 466,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at