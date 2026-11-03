Insulet Aktie
WKN DE: A0MQX8 / ISIN: US45784P1012
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Insulet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Insulet wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Insulet einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Insulet im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 832,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 706,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,89 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,48 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,71 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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