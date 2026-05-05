Ausblick: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Insulet wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,20 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 140,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,500 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 28,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 729,9 Millionen USD gegenüber 569,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,48 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,31 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at