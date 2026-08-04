Ausblick: Insulet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Insulet präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 353,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Insulet nach den Prognosen von 23 Analysten 787,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 3,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 3,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at