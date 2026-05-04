Ausblick: Intact Financial legt Quartalsergebnis vor

Intact Financial wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,06 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Intact Financial einen Gewinn von 3,70 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,95 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 19,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intact Financial einen Umsatz von 7,44 Milliarden CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,83 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,39 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 24,72 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 30,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at