Ausblick: Intact Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Intact Financial wird sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,70 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intact Financial ein EPS von 3,58 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Intact Financial mit einem Umsatz von insgesamt 6,17 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,39 CAD, gegenüber 12,37 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,06 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 29,14 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at