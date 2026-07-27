Ausblick: Intact Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intact Financial wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,48 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,71 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,99 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,39 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,43 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,39 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 24,50 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 30,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at