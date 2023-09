Ausblick: Intapp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Intapp präsentiert in der am 06.09.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 93,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 USD im Vergleich zu -0,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 349,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 272,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at