Intapp Aktie

Intapp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Intapp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Intapp wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,361 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,89 Prozent auf 149,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 135,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu -0,230 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 575,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 504,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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