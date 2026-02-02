Ausblick: Intapp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intapp lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intapp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 138,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD im Vergleich zu -0,230 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 571,3 Millionen USD, gegenüber 504,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

