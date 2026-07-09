Intea Fastigheter AB Registered b Aktie

Intea Fastigheter AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40XCK / ISIN: SE0017072259

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09.07.2026 07:01:06

Ausblick: Intea Fastigheter Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intea Fastigheter Registered B präsentiert in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,993 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,96 Prozent auf 443,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 361,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,38 SEK im Vergleich zu 2,53 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden SEK, gegenüber 1,56 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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