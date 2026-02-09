Intea Fastigheter AB Registered b Aktie

WKN DE: A40XCK / ISIN: SE0017072259

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Intea Fastigheter Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intea Fastigheter Registered B wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,950 SEK gegenüber 0,800 SEK im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 40,09 Prozent auf 442,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 316,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,30 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,32 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,55 Milliarden SEK, gegenüber 1,20 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Intea Fastigheter AB Registered Shs -B- 6,06 0,58% Intea Fastigheter AB Registered Shs -B-

