Ausblick: Integer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Integer wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,70 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Integer 0,900 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 462,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 452,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, gegenüber 3,36 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at