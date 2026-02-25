Ausblick: Integra LifeSciences präsentiert Quartalsergebnisse

Integra LifeSciences präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,800 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 220,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 429,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Integra LifeSciences einen Umsatz von 442,6 Millionen USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,090 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at