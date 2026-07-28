Ausblick: Integra LifeSciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Integra LifeSciences wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,483 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Integra LifeSciences -6,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 415,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,6 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie, gegenüber -6,740 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at