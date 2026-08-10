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WKN DE: A3EET5 / ISIN: CA45826T5098

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Integra Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Integra Resources wird am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,122 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Integra Resources 0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 38,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Integra Resources einen Umsatz von 84,6 Millionen CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,414 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 460,9 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 340,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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