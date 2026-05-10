Ausblick: Integra Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Integra Resources wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,107 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Integra Resources ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,20 Prozent auf 82,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,634 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 421,4 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 340,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at