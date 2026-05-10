Integra Resources Aktie
WKN DE: A3EET5 / ISIN: CA45826T5098
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Integra Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Integra Resources wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,107 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Integra Resources ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,20 Prozent auf 82,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,634 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 421,4 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 340,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integra Resources Corp Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Integra Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Integra Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Integra Resources gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Integra Resources Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Integra Resources Corp Registered Shs
|2,42
|1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.