Ausblick: Integrated Wind Solutions AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integrated Wind Solutions AS Registered lädt am 22.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Integrated Wind Solutions AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,429 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,220 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 77,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,0 Millionen NOK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,390 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 507,3 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 258,3 Millionen NOK waren.

Redaktion finanzen.at