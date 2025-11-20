Ausblick: Integrated Wind Solutions ASA Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Integrated Wind Solutions ASA Registered stellt am 21.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,936 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,64 Prozent erhöht. Damals waren 0,590 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Integrated Wind Solutions ASA Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 326,6 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 65,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 197,3 Millionen NOK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,83 NOK je Aktie, gegenüber 1,28 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,29 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 648,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at