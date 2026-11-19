Integrated Wind Solutions ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A411HR / ISIN: NO0013461350
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19.11.2026 07:01:06
Ausblick: Integrated Wind Solutions ASA Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Integrated Wind Solutions ASA Registered präsentiert am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,92 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Integrated Wind Solutions ASA Registered ein EPS von 1,42 NOK je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 29,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 284,6 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 369,1 Millionen NOK aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,36 NOK je Aktie, gegenüber 4,92 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 1,25 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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