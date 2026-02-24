Integrated Wind Solutions ASA Registered Shs Aktie

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Integrated Wind Solutions ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Integrated Wind Solutions ASA Registered gibt am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 NOK gegenüber 1,29 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Integrated Wind Solutions ASA Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 312,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,4 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 24,61 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 NOK, gegenüber 1,28 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 648,2 Millionen NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

