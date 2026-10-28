Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Kennzahlen im Blick
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Intel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Intel wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
39 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,406 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,900 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 37 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,54 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 21,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intel einen Umsatz von 13,65 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 43 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 63,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,85 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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