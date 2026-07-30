Ausblick: Intellect Design Arena gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intellect Design Arena wird am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,37 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,85 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 20,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,47 Milliarden INR gegenüber 7,02 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 36,73 INR, gegenüber 24,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 35,65 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,38 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at