Ausblick: Intellect Design Arena informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intellect Design Arena lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intellect Design Arena die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,30 INR gegenüber 5,11 INR im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,71 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,10 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,78 INR, gegenüber 24,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 30,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 25,00 Milliarden INR generiert worden waren.

