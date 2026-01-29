Intellect Design Arena Aktie
WKN DE: A12C91 / ISIN: INE306R01017
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Intellect Design Arena informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Intellect Design Arena lässt sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Intellect Design Arena die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,30 INR gegenüber 5,11 INR im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,71 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,10 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,78 INR, gegenüber 24,29 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 30,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 25,00 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intellect Design Arena Ltd
|
29.01.26
|Ausblick: Intellect Design Arena informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Intellect Design Arena stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Intellect Design Arena Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Intellect Design Arena Ltd
|900,00
|-0,96%