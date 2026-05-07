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WKN DE: A12C91 / ISIN: INE306R01017

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Intellect Design Arena legt Quartalsergebnis vor

Intellect Design Arena stellt am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,75 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 31,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,82 INR je Aktie erzielt worden waren.

Intellect Design Arena soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,90 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,53 INR, gegenüber 24,29 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 29,99 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 25,00 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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