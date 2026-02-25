Intellia Therapeutics Aktie
Ausblick: Intellia Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Intellia Therapeutics wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,955 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Intellia Therapeutics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 12,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,978 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 56,6 Millionen USD, gegenüber 57,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
