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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Intellia Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intellia Therapeutics wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,799 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Minus von 8,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,193 USD aus. Im Vorjahr waren -3,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 58,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 67,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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