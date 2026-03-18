Intellicheck Mobilisa Aktie

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WKN DE: A1169G / ISIN: US45817G2012

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Intellicheck Mobilisa legt Quartalsergebnis vor

Intellicheck Mobilisa wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,007 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 22,2 Millionen USD, gegenüber 20,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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