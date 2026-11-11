Intellicheck Mobilisa Aktie
WKN DE: A1169G / ISIN: US45817G2012
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Intellicheck Mobilisa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Intellicheck Mobilisa lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,065 USD, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 22,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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