Ausblick: Intellicheck Mobilisa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Intellicheck Mobilisa stellt am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,35 Prozent auf 5,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Intellicheck Mobilisa noch 4,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,017 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,050 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at