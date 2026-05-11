Intellicheck Mobilisa Aktie
WKN DE: A1169G / ISIN: US45817G2012
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Intellicheck Mobilisa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Intellicheck Mobilisa wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,015 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Intellicheck Mobilisa noch -0,020 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,7 Millionen USD gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,1 Millionen USD, gegenüber 22,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intellicheck Mobilisa Inc
|
07:01
|Ausblick: Intellicheck Mobilisa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Intellicheck Mobilisa legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Intellicheck Mobilisa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Intellicheck Mobilisa Inc
Aktien in diesem Artikel
|Intellicheck Mobilisa Inc
|6,25
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.