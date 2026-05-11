Intellicheck Mobilisa Aktie

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WKN DE: A1169G / ISIN: US45817G2012

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Intellicheck Mobilisa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Intellicheck Mobilisa wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,015 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Intellicheck Mobilisa noch -0,020 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 16,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,7 Millionen USD gegenüber 4,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,1 Millionen USD, gegenüber 22,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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