Ausblick: Intelligent Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intelligent Systems präsentiert in der am 04.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,080 USD aus. Im letzten Jahr hatte Intelligent Systems einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Intelligent Systems mit einem Umsatz von insgesamt 13,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 44,03 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD aus. Im Vorjahr waren 1,74 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 63,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 69,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at