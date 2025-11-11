Ausblick: Intellinetics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intellinetics stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 5,88 Prozent auf 4,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,500 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,0 Millionen USD, gegenüber 18,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at