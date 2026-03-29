Intellinetics Aktie
WKN DE: A2P1GR / ISIN: US45825X2045
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Intellinetics präsentiert Quartalsergebnisse
Intellinetics wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Intellinetics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,460 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 16,4 Millionen USD, gegenüber 18,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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