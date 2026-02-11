Ausblick: Inter Company legt Quartalsergebnis vor

Inter Company wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,161 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Inter Company 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,91 Prozent auf 443,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Inter Company noch 456,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,565 USD, gegenüber 0,390 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,79 Milliarden USD generiert wurden.

