Ausblick: Inter Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Inter Company öffnet am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,161 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Inter Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 456,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,565 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,57 Milliarden USD im Vergleich zu 1,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at