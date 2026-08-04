Inter & Company Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DBCN / ISIN: KYG4R20B1074
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Inter Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Inter Company wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,181 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Inter Company 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Inter Company mit einem Umsatz von insgesamt 513,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 622,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,55 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,780 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,530 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,66 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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