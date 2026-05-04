Ausblick: Inter Parfums informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inter Parfums stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,18 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Inter Parfums 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 345,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 338,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,84 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at