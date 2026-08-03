Inter Parfums Aktie

Inter Parfums für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Inter Parfums stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inter Parfums wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,970 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,02 Prozent verringert. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inter Parfums in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 341,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 333,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,88 USD aus. Im Vorjahr waren 5,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inter Parfums Inc.

mehr Nachrichten