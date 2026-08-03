Ausblick: Inter Parfums stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inter Parfums wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,970 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,02 Prozent verringert. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inter Parfums in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 341,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 333,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,88 USD aus. Im Vorjahr waren 5,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at